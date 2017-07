Corrado Bina è il nuovo Direttore Periferie del Comune di Milano. A seguito della selezione aperta dall'Amministrazione lo scorso 26 maggio, è stato firmato oggi dal Sindaco l'atto di individuazione e nomina dell'ingegner Bina per il nuovo incarico. L'atto passerà poi in Giunta per l'approvazione.



Corrado Bina, 44 anni, dal 2014 è Direttore della Divisione Casa di MM spa, il ramo della controllata di Palazzo Marino che amministra il patrimonio di 30.000 alloggi popolari di proprietà Comunale. Laureato in Ingegneria Civile di Milano e membro del Project Management Institute (PMI), è stato, per i cinque anni precedenti, responsabile, sempre per MM, della Funzione di Progettazione Infrastrutture. Ha contribuito, come Project Manager, alla realizzazione di opere di rilevanza nazionale quali quelle relative all’Aeroporto di Milano Malpensa, all’Autostrada BreBeMi e, infine, ha gestito la progettazione e realizzazione di opere strategiche nell’ambito di Expo 2015.