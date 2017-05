Corruzione: arrestato sindaco di Lonate Pozzolo e 4 imprenditori

Corruzione: arrestato sindaco nel Varesotto e 4 imprenditori



Corruzione, abuso d'ufficio e tentata concussione. I carabinieri di Varese hanno arrestato Danilo Rivolta, sindaco di Lonate Pozzolo, suo fratello, la sua compagna, assessore all'urbanistica di Gallarate, e 4 imprenditori

L'OPERAZIONE - I carabinieri di Varese hanno arrestato Danilo Rivolta, sindaco di Lonate Pozzolo (Varese), suo fratello, Fulvio Rivolta, la sua compagna, Orietta Liccati, assessore all'urbanistica di Gallarate (Varese), e 4 imprenditori. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), a vario titolo, per corruzione, abuso d'ufficio e tentata concussione - il sindaco avrebbe favorito il fratello, titolare di uno studio di progettazione, e gli altri imprenditori indagati.



Contestualmente, i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), insieme ai militari della Compagnia di Gallarate (Varese), stanno eseguendo numerose perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, nonche' nei locali dei comuni di Busto Arsizio e Gallarate e in uffici di societa' di consulenze e progettazione in Pavia, Lonate Pozzolo e Gallarate dove anche i carabinieri, in collaborazione con i finanzieri, stanno acquisendo documenti utili alle indagini.

Al sindaco di Lonate Pozzolo, indagato insieme alla convivente, architetto, assessore con delega all'Urbanistica e all'Ambiente nel comune di Gallarate e al fratello, titolare di uno studio di progettazione immobiliare e a quattro imprenditori, sono stati confiscati in tutto circa 110.000 euro. Gli inquirenti seguivano le mosse del primo cittadino dal febbraio 2016, quando una dirigente della polizia locale denuncio' continue pressioni affinche' non reprimesse abusi edilizi, sotto la minaccia che le sarebbe stato tolto il comando. Non solo: in un'occasione le era stato imposto di intervenire su due suoi sottoposti che avevano denunciato il fratello del primo cittadino, progettista e direttore dei lavori, per delle irregolarita' in un capannone industriale.

Le minacce si sono poi concretizzate perche' dal 1° gennaio 2017 non le e' stato rinnovato il contratto ed e' stato nominato nuovo responsabile un commissario assunto ad hoc, personalmente individuato dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Per questo episodio il reato configurato e' quello di abuso d'ufficio. Sotto le grinfie del sindaco anche l'ufficio tecnico del Comune di Lonate Pozzolo, che pretendeva di gestire personalmente e in modo diretto per controllare tutte le pratiche che gli interessavano. Agli imprenditori amici dava poi permessi di costruire in sanatoria, autorizzazioni ad eseguire lavori di ampliamento e ristrutturazione di immobili, acquisizione di terreni agricoli dei quali avrebbe fatto moltiplicare il valore (intervenendo sulla redazione del nuovo Pgt, piano di governo del territorio, che ne avrebbe cambiato la destinazione d'uso da agricoli a produttivi), agevolazioni nell'individuazione di terreni da adibire a parcheggi di autovetture per i passeggeri in transito dall'aeroporto di Milano Malpensa. Naturalmente i "favori" non erano gratis: il tutto avveniva dopo il pagamento di somme di denaro da parte degli imprenditori coinvolti (destinatari di misura cautelare in qualita' di corruttori) oppure tramite l'assegnazione di incarichi di collaudo e progettazione delle opere alla sua convivente ed allo studio del fratello. Tentata concussione, abuso d'ufficio e corruzione le accuse per il primo cittadino che va in carcere; agli arresti domiciliari invece il fratello accusato di corruzione e due imprenditori del luogo (indagati come corruttori), l'obbligo di firma va invece alla convivente, responsabile di corruzione in concorso, e per due imprenditori (indagati sempre come corruttori).