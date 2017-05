Corruzione: arrestato sindaco nel Varesotto e 4 imprenditori



Corruzione, abuso d'ufficio e tentata concussione. I carabinieri di Varese hanno arrestato Danilo Rivolta, sindaco di Lonate Pozzolo, suo fratello, la sua compagna, assessore all'urbanistica di Gallarate, e 4 imprenditori

L'OPERAZIONE - I carabinieri di Varese hanno arrestato Danilo Rivolta, sindaco di Lonate Pozzolo (Varese), suo fratello, Fulvio Rivolta, la sua compagna, Orietta Liccati, assessore all'urbanistica di Gallarate (Varese), e 4 imprenditori. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), a vario titolo, per corruzione, abuso d'ufficio e tentata concussione - il sindaco avrebbe favorito il fratello, titolare di uno studio di progettazione, e gli altri imprenditori indagati.



Contestualmente, i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), insieme ai militari della Compagnia di Gallarate (Varese), stanno eseguendo numerose perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, nonche' nei locali dei comuni di Busto Arsizio e Gallarate e in uffici di societa' di consulenze e progettazione in Pavia, Lonate Pozzolo e Gallarate dove anche i carabinieri, in collaborazione con i finanzieri, stanno acquisendo documenti utili alle indagini.