Corruzione, cinque arresti nel Lodigiano. In manette anche un vigile urbano



Blitz con 18 perquisizioni e l'applicazione di cinque ordinanze di custodia cautelare per corruzione. Questi i risultati di un'operazione della Guardia di Finanza di Lodi, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica. Cinque ordinanze di custodia cautelare per corruzione.



Sono stati arrestati due pubblici ufficiali di un comando di polizia locale, tra i quali un vigile di un comune del Lodigiano. Le contestazioni, nell'ambito di questa operazione che è stata denominata "Carioca", riguardano pratiche anagrafiche espletate per il rilascio di residenze.