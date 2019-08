Corsico, bimba di 8 anni investita su strisce, operata d'urgenza nella notte

E' stata operata nella notte al San Raffaele di Milano una bambina di 8 anni, trasportata in elisoccorso, dopo essere stata investita ieri sera a Corsico, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre e ai fratellini, rimasti illesi. Secondo quanto si apprende la prognosi e' ancora riservata. In base a una prima ricostruzione della polizia locale di Corsico, e in attesa di ascoltare nuovamente la testimonianza della madre della piccola, una moto sarebbe sopraggiunta a tutta velocita' senza fermarsi al semaforo rosso, che si trova all'incrocio tra via Milano e via Sant'Andrea, travolgendo cosi' la bambina, che ha riportato fratture al braccio e alla gamba, e trauma cranico. Dopo l'impatto il motociclista e' scappato senza prestare soccorso.