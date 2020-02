Corsico, cane bloccato su davanzale per forte vento, salvato da pompieri

A causa del forte vento che si è abbattuto oggi su Milano, l'apertura accidentale di una finestra in un edificio a Corsico (MI) ha consentito ad un piccolo cagnolino di avventurarsi sopra un davanzale, posto ad un altezza di circa venti metri, mentre la proprietaria non era in casa ed era tranquilla che anche il suo cane fosse al sicuro in casa. L'intervento dei Vigili del fuoco avvisati dal custode ha permesso di recuperare il cagnolino. A renderlo noto è il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano attraverso la pagina Facebook.