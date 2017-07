Notte bianca dei saldi estivi mercoledì 5 luglio a Milano con Ascobaires, l’Associazione dei commercianti di corso Buenos Aires. “Shopping sotto le stelle” con i negozi aperti fino alle 24 in tutto il corso e nelle vie più vicine. “Ottime le opportunità di acquisto per cittadini e turisti in un’atmosfera piacevole con i locali aperti” afferma Gabriel Meghnagi, presidente di Ascobaires e della rete associativa vie milanesi Confcommercio.