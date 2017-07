Corso Como, droga e rapine. Tre immigrati salvati dal linciaggio



Ennesimo week-end movimentato in Corso Como, una delle zona principali della movida milanese. Questa volta però si è rischiata la tragedia quando tre ventenni africani - come riporta il Corriere della Sera -, sospettati di essere spacciatori, sono stati accerchiati all'alba di domenica da 50 persone che volevano vendicarsi. La folla, composta da giovani usciti dai locali della zona, riteneva gli immigrati colpevoli di una serie di rapine avvenute in zona e solo l'intervento di polizia e carabinieri ha evitato il peggio.



Non è la prima volta che le forze dell'ordine sono costrette a intervenire in queste strade. Furti, rapine, e spaccio di droga sono al centro dell'attenzione di polizia e carabinieri da tempo. Lo confermano gli interventi che costanmtemente vengono fatti, soprattutto durante il fine settimana. Siamo in pieno centro ma vista l'alta concetrazione di locali notturni, la sicurezza di milanesi e turisti è spesso compromessa.



I giovani che la sera si riversano nelle strade e nei club di corso Como e delle vie limitrofe sono stati presi di mira più di una volta da gruppi di immigrati che prima spacciano e a tarda notte - come scrive sempre il Corsera - diventano oggetto di aggressioni e rapine da parte delle stesse persone che gli hanno venduto la droga, approfittando della scarsa lucidità degli stessi.



