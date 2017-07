Corso Sempione, garage contro la sosta selvaggia

Sempione

Sosta selvaggia addio in Corso Sempione. Almeno è la speranza di molti dopo la giunta comunale di oggi a Quarto Oggiaro. Per Sala "Bisogna tenere conto delle esigenze dei cittadini" ha detto il sindaco, spiegando che molte delle auto parcheggiate non sono di residenti. "Entro fine mandato, nel 2021, bisogna arrivare a liberare quegli spazi. Quello è un viale che ha una storia e una vista straordinaria, una città come Milano che ambisce a essere città internazionale deve poter intervenire su questo".



Tra le soluzioni anche l'ipotesi di un nuovo parcheggio garage: "Si analizza tutto il piano parcheggi e se ci fosse la possibilità di fare un altro garage sotterraneo noi non saremmo contrari anzi lo favoriremmo. Invito la Giunta a lavorare entro fine mandato per liberare gli spazi di corso Sempione", ha concluso Sala spiegando che è una questione che riguarda "la cura del bene pubblico e del decoro".