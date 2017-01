Corteo di Forza Nuova a Milano, il Pd alla contromanifestazione Anpi

Forza Nuova

Il Partito democratico lombardo condanna "fermamente la manifestazione di stampo fascista e xenofoba di Forza Nuova indetta per sabato prossimo a Milano". "Consideriamo molto grave il fatto in se', anche in considerazione del fatto che questo corteo avvenga a Milano citta' medaglia d'oro per la resistenza e a due settimane dal Giorno della Memoria", scrivono il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri e il presidente della Direzione regionale Pd Onorio Rosati, in una nota. "Facciamo appello alle autorita' competenti e alle forze dell'ordine affinche' possano riconsiderare la decisione assunta. Lo chiederemo fino all'ultimo - si chiede -. Detto cio' annunciamo sin da adesso che il Partito democratico aderira' alla contro manifestazione indetta dell'Anpi e delle altre associazioni prevista in centro a Milano sabato pomeriggio".

CENATI (ANPI): "CORTEO OFFENDE MILANO CITTA' MEDAGLIA D'ORO DELLA RESISTENZA" - Roberto Cenati, Presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa dell'Ordine Repubblicano, commenta: "A distanza di settantadue anni dalla Liberazione dal nazifascismo assistiamo, in Europa, al preoccupante diffondersi di movimenti neofascisti, xenofobi e razzisti. Il rifiuto dello straniero, la chiusura delle frontiere mentali prima ancora che geografiche caratterizzano questi gravissimi fenomeni. Negli ultimi mesi a Milano e in Lombardia dobbiamo registrare il reiterarsi di manifestazioni e iniziative di tipo dichiaratamente fascista, in aperta contrapposizione ai principi della Costituzione repubblicana e alle leggi Scelba e Mancino. In questo quadro si colloca la preannunciata manifestazione nazional-neofascista di Forza Nuova, particolarmente preoccupante perché, oltre a offendere Milano Città Medaglia d'Oro della Resistenza è previsto proprio a ridosso del Giorno della Memoria. Milano, città multietnica e antifascista vuole dare una risposta forte, pacifica e unitaria ai troppo frequenti episodi e manifestazioni di antisemitismo, xenofobia e razzismo che si svolgono in città e nei comuni dell'area metropolitana. Importanti, sotto questo profilo, sono state la decisa presa di posizione di tutte le forze democratiche e antifasciste e del Sindaco di Milano. Per queste ragioni chiamiamo i milanesi a partecipare al presidio che avrà luogo Sabato 14 gennaio 2017 in piazza Fontana a partire dalle ore 16".