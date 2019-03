Corteo di Milano: la sinistra e una piazza da capire

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta il consenso. Onestamente, non so che cosa voglia dire la grande manifestazione di Milano. Guardo sempre con grande rispetto alle manifestazioni di popolo. Salvini ha riempito piazza Duomo. L'hanno fatto anche Majorino e Sala (perché di questo si tratta). L'ha fatto anche Beppe Grillo, tante volte. Però è interessante che mentre si dice che la sinistra è morta e tutto è finito, la piazza si riempia. Che cosa vuol dire? Di certo non vuol dire che la sinistra è rinata. Di certo non vuol dire che la sinistra è morta. E' da capire, la piazza di Milano. Forse è l'inizio di qualcosa, o forse la fine di qualcos'altro. Di certo è da capire. Io non l'ho capita, e lo dico onestamente. Quindi attendo prima di provare a spiegarla.