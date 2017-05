Corto circuito: incendio in un appartamento in zona via Padova a Milano

Questa mattina intorno alle 8 un incendio si e' verificato al quarto piano di uno stabile in via Beroldo 2, in zona via Padova. Le fiamme hanno coinvolto l'abitazione, che si trova all'ultimo piano e hanno provocato il cedimento del tetto. Nell'appartamento erano presenti due donne, una di 74 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda per ustioni di secondo grado alle braccia, la seconda di 49 anni, che invece e' stata medicata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile oltre ai vigili del fuoco e al 118. Si sta cercando di verificare se risultino danneggiate altre abitazioni e parti comuni dello stabile. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che le cause del rogo siano riconducibili ad un corto circuito dell'impianto di climatizzazione. Il palazzo e' stato parzialmente evacuato.