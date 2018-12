Milano, dal Circo Medrano all’Artigianato in Fiera

Ecco i consigli di Milano Segreta

Se non sapete cosa fare a Milano durante la settimana o il weekend, o siete stanchi delle “solite cose”, non è più un problema, nasce da oggi questa rubrica settimanale curata da noi di Milano Segreta, con la segnalazione di alcuni eventi interessanti tenuti di volta in volta nella nostra città.

Tanti sono gli eventi in programma ogni settimana a Milano, per divertirsi ,per gli amanti della cultura, per chi vuole conoscere gli itinerari, i tour, le mostre, gli spettacoli.

Sceglieremo d’ora in poi alcuni degli eventi più interessanti, in quella che oggi è indubbiamente la città italiana più attiva sotto il punto di vista delle proposte culturali.

Insomma, sintonizzatevi puntualmente qui e siate protagonisti anche voi della grande Milano. Non avete più scuse per restare in casa o fare la classica passeggiatina solo in centro.

1 - Il racconto fotografico di Milano sui tetti della Galleria. Il lungo e antichissimo viaggio di una metropoli in continua evoluzione, immagini che ne raccontano la sua storia, fino ai giorni nostri. Milano dalla seconda metà dell'800 fino ad oggi. Come era ? Come è ? 100 scatti mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città. L’ingresso per accedere alla passeggiata sopra la Galleria Vittorio Emanuele e ammirare questa interessante mostra è da Via Silvio Pellico 2, 4 piano, Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato e domenica dalle ore 12.00 alle ore 21.00. Biglietto: a partire da 9€.







2 - Il grande Circo Medrano all’idroscalo. Fino al 16 dicembre è in città il circo che ha vinto più premi. Tra i numerosi primati, è l’unico circo italiano ad aver vinto per due volte l’ambito Clown d’Oro al Festival del Circo di Montecarlo (quello in onda su Rai3), l’equivalente del premio Oscar per il mondo della cinematografia, e ad aver ricevuto da Sua Altezza Serenissima il principe Ranieri III una speciale menzione per la corretta gestione degli animali. Fra clown, acrobati, ginnasti, cavalli, illusionisti, giocolieri, artisti del Cinque du Soleil, e chi ne ha più ne metta, il ritorno in città dopo molti anni di uno dei circhi più famosi e apprezzati al mondo. Spettacoli per grandi e piccoli dal lunedì al venerdì ore 15:30 e 21:00 , sabato e domenica 15:30 e 18:00, chiuso il martedì. All’idroscalo di Milano, nel piazzale di fronte al Luna Park, biglietti a partire da 11 euro.





3 - La bellezza contagiosa. Quest’anno l’appuntamento culturale milanese per eccellenza , ovvero la prima della Scala, lo si potrà rivivere in due location uniche. Grazie alla collaborazione tra il Gruppo MilanoCard e Rai Com, il 9 Dicembre a partire dalle ore 15.30 sarà possibile rivedere l’Attila di Verdi - l’Opera che inaugurerà la stagione scaligera alla seicentesca Cripta della Ca’ Granda (ore 15.30) e a Cinema Bianchini a bordo di un Battello sui Navigli (ore 19.50). Entrambe le proiezioni saranno introdotte da un critico musicale. Per informazioni www.arsemilano.it/scala/ e www.cinemabianchini.it/attila-prima-scala/





4 - L’Artigianato in Fiera. Come di consuetudine, da tradizione milanese, anche quest’anno l’appuntamento con lo shopping natalizio per eccellenza è alla grande fiera dell’Artigianato, il grande evento che raggruppa anche la gastronomia tipica regionale ed etnica, con espositori provenienti da tutti gli angoli del mondo, dall’America, dall’india, dal Giappone, dall’Africa ecc. Prodotti fatti a mano, gioielli, costumi tipici, gastronomia, cosmesi…una vera giungla di colori, odori e profumi che ormai è un must per la città di Milano e che attira visitatori da ogni nazione. L’Artigianato in Fiera rimarrà ancora fino al 9 dicembre, tutti i giorni dalle 10: alle 22:00, ingresso Fiera in Via Milano a Rho.





5 - Ludovico Einaudi in concerto. Torna in città il grande maestro apprezzato in tutto il mondo, anche quest’anno ha scelto la sua Milano per chiudere la sua tournée che lo ha portato ad esibirsi all’Opera House di Dubai, alla Keshvar Big Hall di Teheran, al Radio City Hall di New York, in Asia, Cina, Giappone, Macao, negli Stati Uniti e in Messico. E torna qui, al Teatro Dal verme, per festeggiare assieme al suo amato pubblico milanese, un altro anno di viaggi e successi internazionali. Dall'8 al 16 dicembre Milano, Teatro Dal Verme, vendita biglietti su www.ticketone.it