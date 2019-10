Crac Parmalat, battuto all'asta a Milano il tesoro di Tanzi

Battuto all'asta a Milano il "tesoro" di Calisto Tanzi, ex patron di Parmalat. Il pezzo più pregiato della collezione di 54 capolavori sequestrati all'imprenditore è stato 'Nature morte au citron, a l'orange et au verre', olio su tela del 1944 di Pablo Picasso, che è stato battuto a 2,1 milioni (1,75 più diritti d'asta). A ottenere il quadro, un collezionista collegato al telefono con Pandolfini. Le opere all'incanto hanno fruttato complessivamente 12,3 milioni di euro, che saranno ridistibuiti dal tribunale di Parma tra i creditori più bisognosi. Va considerato tuttavia che il buco creato dal clamoroso crac Parmalat è di 14 miliardi. Tra gli altri dipinti aggiudicati, tutte opere che Tanzi cercò di nascondere in soffitte e cantine appena prima del tracollo, anche alcuni Monet, due Van Gogh, Balla, Picabia, Ligabue.