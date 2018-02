Milano, Cracco apre in Galleria per le sfilate



Dopo tanta attesa il 21 febbraio, in occasione dell'inizio della Milano Fashion Week, aprirà il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Secondo quanto scrive Pambianconews l'opening sarà preceduto il 20 febbraio da una presentazione alla stampa e fino ad allora non saranno comunicati altri particolari, se non quelli che già sono emersi.



La nuova location si svilupperà su più piani: l’enoteca a quello sotterraneo, un laboratorio all’ammezzato, caffè e pasticceria al piano terra, ristorante di alta cucina al primo piano e spazio eventi al secondo.