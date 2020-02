Cracco in Galleria: arriva lo shop online con i prodotti dello Chef

Dal Salotto di Milano alle tavole imbandite di tutta Italia, Cracco in Galleria lancia shop.carlocracco.it, dove acquistare le creazioni del noto chef, prodotti di pasticceria, libri di ricette ed esperienze gastronomiche. Due anni fa, Cracco aveva inaugurato il suo nuovo ristorante in uno degli spazi più simbolici di Milano. Un luogo che non è solo ristorante ma anche caffè, cantina, bistrot e pasticceria. Dalla colazione al mattino a un pranzo informale, da una serata gastronomica al dopoteatro, l’ambizioso progetto di Carlo Cracco si arricchisce di un tassello in più: lo shop online. Podotti di qualità pronti ora a raggiungere gli estimatori di tutta Italia anche grazie a una partnership speciale: per sei mesi la gamma di articoli sarà infatti acquistabile anche su Amazon, grazie al progetto Amazon Campus Challenge, la cui sfida è avvicinare aziende che producono e vendono prodotti artigianali al mercato online. In vetrina: olio di oliva extravergine, capperi e origano; olive in salamoia; la passata di pomodoro e i pelati; uva passa, tisana e tè. In più, una variegata offerta di dolci: i Baci di Cracco, i cioccolatini, i biscotti friabili con cioccolato, mandorla e nocciole e le torte artigianali. Golosità per tutti, anche per un San Valentino d’autore e per la festa degli innamorati sono già pronte apposite scatole regalo - Gold, Silver, Premium e Deluxe - per offrire ai clienti combinazioni di prodotto già selezionate. Cracco completa l’offerta di base con il primo distillato di casa, ottenuto da erbe e piante aromatiche. «Mi sono spesso chiesto come, a fine cena, armonizzare le diverse sensazioni organolettiche perché restino un’esperienza memorabile. Mi è venuto incontro l’amaro, tradizione tipicamente italiana. Erbe, radici e alambicchi di rame. Un anno di prove e dosaggi alla ricerca di un’eccellenza capace di trasformare un digestivo in gran liquore. Così è nato il primo dei nostri distillati, esattamente come lo immaginavo, senza colore né coloranti: l’Amaro Bianco».