Cracco sbarca al Karma. Inside. Scuola di alta cucina a Rogoredo

di Fabio Massa



È stata negli anni 80 e 90 una delle mete preferite dei giovani milanesi. Andare a ballare al Karma, che poi ha cambiato il nome in Borgo del Tempo Perso, era un appuntamento fisso. Dopo una lunga fase di degrado che si è andata ad aggiungere alla situazione già critica del quartiere di Rogoredo, sul quale insiste l’ormai famigerato "boschetto della droga", sembra arrivata la svolta. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano c’è infatti una sfida che uno degli chef già conosciuti al mondo vorrebbe intraprendere. Carlo Cracco pare che voglia aprire proprio al posto dell'ex discoteca una scuola di specializzazione post istituto alberghiero per chi desidera intraprendere un percorso nella cucina di alto livello. L’idea per adesso è solo in fase embrionale ma pare che abbia già incontrato il favore delle istituzioni. In particolare l'iniziativa sarebbe appoggiata dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che da sempre è impegnato per migliorare le politiche giovanili.

fabio.massa@affaritaliani.it