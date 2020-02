Craxi, bagarre a Milano sull'intitolazione di una via

Intitolazione di una via o una piazza di Milano a Bettino Craxi: fumata nera nel consiglio comunale di lunedì 3 febbraio, con la decisione di rinviare il voto sulle mozioni di Forza Italia e Milano Popolare "quando ci sara' in aula anche il sindaco Giuseppe Sala" e "quando ci sara' un clima piu' disteso". Durante la seduta non sono mancati momento di tensione, specie tra il pentastellato Gianluca Corrado e la forzista Mariastella Gelmini. Ha cercato una possibile mediazione Manfredi Palmeri di "Io corro per Milano", proponendo di "apporre una targa in un luogo riconoscibile della città" in ricordo del leader socialista. Ma tutto è stato posticipato a data da destinarsi.