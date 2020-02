Craxi, bagarre a Milano sull'intitolazione di una via. Sala deluso dal Pd

Craxi, bagarre a Milano sull'intitolazione di una via

Intitolazione di una via o una piazza di Milano a Bettino Craxi: fumata nera nel consiglio comunale di lunedì 3 febbraio, con la decisione di rinviare il voto sulle mozioni di Forza Italia e Milano Popolare "quando ci sara' in aula anche il sindaco Giuseppe Sala" e "quando ci sara' un clima piu' disteso". Durante la seduta non sono mancati momento di tensione, specie tra il pentastellato Gianluca Corrado e la forzista Mariastella Gelmini. Ha cercato una possibile mediazione Manfredi Palmeri di "Io corro per Milano", proponendo di "apporre una targa in un luogo riconoscibile della città" in ricordo del leader socialista. Ma tutto è stato posticipato a data da destinarsi.

Sala: "Pd, gestione discutibile: non ce la si può cavare così"

Questa mattina su facebook il sindaco Beppe Sala ha commentato: "Constato che proprio non si riesce a dibattere con sufficiente serenità della figura del leader socialista. Il mio invito a discuterne in Consiglio Comunale è finito nel nulla (nella mia comprovata lealtà verso il PD mi permetto di dire che questa volta la gestione è stata veramente discutibile). Per cui adesso si pretende che io decida. Cosa poi? Se intitolargli una via? Se apporre una targa sulla casa dove abito? È tutta qui la riflessione? Io continuo a pensare che non ce la si possa cavare così. Di Craxi ricordo atti coraggiosi, soprattutto in politica internazionale, ma anche il sistema di tangenti da lui (e non solo, ovviamente) alimentato in quegli anni. E a fronte di un periodo come quello, che condiziona ancora oggi la nostra comunità, la vogliamo risolvere con una via o una targa? Io non credo sia giusto".