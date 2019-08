Crema: sorpreso con 85 grammi di cocaina, arrestato

I carabinieri di Crema, in provincia di Cremona, hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti la scorsa notte in casa dell'uomo, un cittadino albanese di 37 anni, assieme al 118. Il 37enne è stato trovato in stato di alterazione e i carabinieri hanno proceduto a perquisire l'appartamento, trovando 85 grammi di cocaina, poco più di un grammo di marijuana, un bilancino elettronico e 600 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato. Al processo per direttissima è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione, 14mila euro di multa ed è stato messo agli arresti domiciliari.