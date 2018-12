Crema "vomitevole": Massari vince in tribunale contro utenti di TripAdvisor

Avevano definito su TripAdvisor "vomitevole" una crema del maestro pasticcere bresciano Iginio Massari. Una critica che lo chef ha ritenuto essere diffamante. Ed ora i giudici gli hanno dato ragione, a cinque anni dalla recensione pubblicata online. Con una transazione economica la cui entità non è stata rivelata, ma Massari ha detto che la somma sarà devoluta ad una Onlus che si occupa di acquistare macchinari e supporti tecnologici adeguati ai bambini ricoverati presso l'Ospedale pediatrico di Brescia.

Lo chef e giudice televisivo, come riporta Repubblica, non ha mai conosciuto la coppia autrice dell'impietoso giudizio: "Ho solo saputo che hanno più di 30 anni, ma sono immaturi. Sono come quelli che pensano di viaggiare soli in autostrada e non si accorgono di essere gli unici contromano. Vivono pensando di poter buttare la cacca addosso agli altri, con intento diffamatorio disperdono in un attimo il lavoro di una vita. Nella mia pasticceria abbiamo alle dipendenze 38 persone e io ho l'abitudine di dare puntualmente lo stipendio ogni mese. Contro chi pensa di diffamare un impegno imprenditoriale il buonismo esagerato non serve a nulla. Ho voluto frenare chi ha esagerato, ma sarei stato più soddisfatto se non si fosse saputo. Ma essendo un processo penale, gli atti sono accessibili. E dopo il danno, ora c'è anche chi cerca clamore. Ma io resto qui, a lavorare".