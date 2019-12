Cremona, confessa l'omicidio della figlia di 2 anni dopo sei mesi di carcere

Kouao Jacob Danho, ivoriano di 37 anni in carcere a Pavia dal 22 giugno scorso, ha confessato il delitto della piccola figlia Gloria di 2 anni. Un «brutale omicidio», così come definito negli atti della Procura, messo in atto a Cremona per vendicarsi dell’ex compagna Isabelle che in febbraio lo aveva lasciato. Durante l’ultima lite l'uomo aveva picchiato la moglie fino a romperle un timpano. Danho voleva riallacciare il rapporto con l’ex compagna e l'omicidio della figlia era stato un modo per vendicarsi del suo rifiuto. Adesso, con la confessione in carcere, la posizione dell'uomo che si era in precedenza sempre dichiarato innocente, dovrà passare al vaglio della magistratura.