Cremona, consegna droga in bicicletta, arrestato

Fingeva di fare un giro in bicicletta o una passeggiata e intanto incontrava i propri clienti per vendergli marijuana e cocaina. Un 23enne residente a Soresina, in provincia di Cremona, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza nella propria abitazione nelle ore notturne, ma i militari lo hanno messo sotto controllo per le sue continue passeggiate. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno trovato 300 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della droga e denaro contante per quasi 13mila euro, ritenuto frutto dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato.