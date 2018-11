Cremona, incidente mentre vanno a scuola: un morto e due feriti

INCIDENTI: AUTO FINISCE IN UN FOSSO, UN MORTO E DUE FERITI NEL CREMONESE

Incidente stradale mortale a Melotta, frazione del comune di Casaletto di Sopra in provincia di Cremona, poco dopo le ore 8. Il bilancio è di un minorenne morto e di due giovani amici feriti. L'auto con i tre ragazzi a bordo è finita in un fosso per cause ancora da accertare. La macchina nell'impatto si è distrutta rendendo difficile il lavoro dei soccorritori. Il 18enne alla guida è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo per un trauma cranico, il passeggero 17enne è stato trasferito a Brescia per un trauma toracico, nulla da fare invece per il 16enne.