Cremona: insulta e picchia l'ex moglie, denunciato imprenditore

Un uomo, imprenditore 37enne di Soresina, in provincia di Cremona, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, appropriazione indebita aggravata, danneggiamento e violenza privata dopo la denuncia della ex moglie, 30 anni, più volte vittima di aggressioni. Nei confronti dell'uomo è stata anche eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia di 3 anni, emessa dal gip del tribunale di Cremona. Come ricostruito dai carabinieri, a giugno il 37enne si era presentato nell'abitazione dove la donna vive con la piccola e, dopo una lite provocata da gelosia, aveva cominciato a insultarla e minacciarla per poi colpirla con schiaffi e pugni al volto e su tutto il corpo. Prima di andarsene aveva preso con sé il cellulare della ex moglie e le sue carte di credito. Sempre a giugno aveva seguito la donna, insultandola, fino a casa dei genitori di lei. Nei giorni seguenti, con la scusa di restituirle il telefonino e le carte di credito, l'ha obbligata a farlo entrare in casa dove ha ricominciato a prenderla a schiaffi, sputandole in faccia. Un successivo episodio di maltrattamenti è finito con la donna costretta a scappare di casa: al suo rientro, la vittima ha trovato le porte e le pareti dell'appartamento danneggiate.

Alla luce di tutto ciò, la 30enne si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, dove le sono state diagnosticate contusioni diffuse con conseguente prognosi di sette giorni. All'aggressore è stato ordinato l'immediato allontanamento dalla casa coniugale, il divieto di avvicinarsi all'abitazione stessa, alla ex moglie e alla figlia, mantenendo da loro una distanza di almeno 500 metri e, infine, il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.