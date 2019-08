Cremona, operaio muore scaricando travi acciaio

Un operaio e' morto questa mattina in seguito a un infortunio sul lavoro occorso in prossimita' dell'Acciaiera Arvedi di Cremona. Il fatto, come riporta la stampa locale, e' avvenuto alle 10, quando l'uomo, dipendente di una ditta esterna, stava scaricando delle travi d'acciaio da un camion. Il carico si e' staccato e lo ha investito, schiacciandolo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, rivelatisi pero' inutili.

Nell'incidente, precisa una nota del gruppo Arvedi, ha perso la vita il fiorentino Alessandro Rosi, di 45 anni, ed e' rimasto ferito Lorenzo Tamarindo. Il fatto e' occorso durante lo scarico di una trave da un mezzo speciale tramite l'utilizzo di due gru, in un'area attigua al perimetro produttivo della Acciaieria di Cremona con personale e mezzi di aziende esterne specializzate. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento da parte delle autorita' preposte a cui il gruppo assicura la massima collaborazione. L'azienda, conclude la nota, porge le condoglianze ai familiari della vittima e segue con attenzione l'evolversi del quadro clinico del conducente ferito.