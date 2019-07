Cremona, risse in strada, 7 ragazzi arrestati. Appuntamento via social

Secondo quanto riportato da ANSA, i carabinieri di Cremona hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare (4 in carcere, 3 ai domiciliari) a carico di ragazzi che, con altri 18 denunciati, avevano trasformato alcune vie e piazze della citta' in veri e propri ring, dove si davano appuntamento (grazie ai social) per confrontarsi o per aggredire. Gli indagati, tra i 15 e i 18 anni, prendevano di mira anche giovanissimi. Decine gli episodi di violenza postati e commentati sulla pagina di Instagram "Cremona.dissing".

Sempre in base ad ANSA, secondo gli inquirenti sono stati accertati diversi episodi di danneggiamento, vandalismo, atti persecutori, risse, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti, ai danni di altri giovani studenti cremonesi, postati e pubblicati, su una pagina di Instagram "Cremona.dissing", (insultare, sparlare, discriminare) alla quale era collegato un link all'applicazione "ThisCrush", che permetteva di partecipare ad una chat esclusivamente accessibile ai gestori e a chi la seguiva. Una pagina che era diventata un "palcoscenico", in cui i componenti del branco "vivevano" rendendo pubblico il loro operato, anche come sfida aperta alle autorita'. Gli arrestati sono accusati di rapina e tentata estorsione, concorso in atti persecutori, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e risse. Il 'branco' era composto prevalentemente da minorenni, ma, per la presenza di qualche 18enne, l'inchiesta e' stata condivisa tra Procura per i minorenni di Brescia, con il Pm Emma Avezzu e la Procura di Cremona con la collega Vitina Pinto.