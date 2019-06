Cremona: uccide a coltellate figlia di due anni, poi tenta suicidio

Ha ucciso a coltellate la figlia di due anni in casa in centro a Cremona e poi ha rivolto l'arma contro di sè cercando do togliersi la vita sabato 22 giugno. E' stato ascoltato in ospedale dagli inquirenti Jacob Danho Kouao, un operaio di 37 anni, della Costa d'Avorio. Le sue condizioni di salute hanno pero' impedito un approfondimento dell'interrogatorio. Gli inquirenti stanno continuando gli accertamenti per capire il contesto della vicenda: la piccina era stata affidata al genitore per qualche ora. La madre era in una casa protetta, per via di un litigio, e in via di separazione. I carabinieri di Cremona stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ma saranno determinanti i rilievi del dna nell'abitazione per stabilire se vi siano tracce di estranei. "Sono stato seguito da una persona, e' stata una rapina ma non ricordo bene", sarebbe stata la sua ricostruzione.