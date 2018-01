Cremona, uccide con la mannaia la moglie e un bambino di tre anni



Una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito 50enne a colpi di mannaia stamani intorno alle 10, nell'abitazione della coppia a Cremona. Accanto al corpo della donna - di nazionalità cinese come il consorte - gli agenti hanno trovato un bambino di 3 anni agonizzante, figlio di un'amica di famiglia: il piccolo è morto in ospedale. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito disperate.



Cremona, uccide con la mannaia la moglie: arrestato in casa



L'autore del duplice omicida è Wu Yongqin, un 50enne invalido seguito dai servizi sociali che, secondo una prima ricostruzione, al culmine dell'ennesima lite avrebbe prima colpito con una mannaia la moglie 46enne uccidendola e poi il bambino di tre anni che un'amica della donna le aveva lasciato in custodia. Ferito in modo molto grave, il piccolo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.



Quando i carabinieri, intervenuti su richiesta dei vicini di casa della coppia, sono entrati nell'abitazione hanno trovato l'uomo con ancora in mano la mannaia, lo hanno disarmato e portato al comando di Cremona. Le indagini dell'Arma sono coordinate dal pm di Cremona, Carlotta Bernardini.