Criminalità organizzata: firmato protocollo tra Camera Commercio e Questura

Firmato questa mattina presso la Camera di Commercio nella sede di Palazzo Giureconsulti il Protocollo d’Intesa tra il Questore di Milano Sergio Bracco e il Presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli, accordo di collaborazione per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa. Il Protocollo, di durata biennale, prevede uno scambio di informazioni utili su fenomeni che possono essere indicativi della sussistenza di rischi di illegalità e di infiltrazioni criminali nell’attività di impresa. A tal fine la Camera di Commercio mette a disposizione del personale della Questura la nuova piattaforma REX, Regional Explorer, presentata questa mattina da InfoCamere, come strumento informatico utile all’attività di indagine, per comprendere le anomalie nelle imprese e attivare i controlli.

Per ampliare il flusso informativo firmato anche un secondo Accordo di collaborazione per lo scambio di informazioni riguardanti permessi di soggiorno e autorizzazioni di polizia, utili per le verifiche camerali sulle attività economiche.

"La piattaforma Regional Explorer, in collaborazione con la Questura di Milano, ha l'obiettivo di proteggere il nostro sistema imprenditoriale da possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Infiltrazioni che si sviluppano su diversi livelli e che finiscono per creare un’economia parallela e occulta che penalizza quella legale. Credo sia importante sottolineare che per le nostre imprese Regional Explorer, non è un passaggio burocratico aggiuntivo, né un costo in più. E’, invece, uno strumento che contribuisce a rendere il nostro sistema imprenditoriale più sicuro, più solido e più capace di produrre benessere". Così ha dichiarato il Presidente Sangalli.

Per il Questore Bracco “Poter disporre disporre di dati relativi all’attività delle imprese analizzati da un sistema informatico avanzato ha una grande importanza per la Questura di Milano, in particolare per le articolazioni che investigano sulle attività imprenditoriali illecite. Il sistema Rex, realizzato da InfoCamere e messo a disposizione della Questura dalla Camera di Commercio, grazie alla sottoscrizione di questo Protocollo, ci consentirà di imprimere maggiore impulso alle attività investigative per il contrasto alla criminalità organizzata”.