Criminalità: polizia sgomina banda dei Tir. Agiva sull'A4 Torino-Milano

La Polizia di Novara ha sgominato una banda dei tir dedita ai furti ai danni degli autotrasportatori in sosta notturna lungo le principali arterie dell'hinterland milanese e dell'Autostrada A4 Torino-Milano. L'indagine aveva preso il via nell'agosto del 2018, in seguito alla denuncia di furto presentata da un autotrasportatore che fermatosi in un'area di sosta per riposare nella cabina del mezzo, era stato derubato di tutto il carico, circa 70mila euro di capi di abbigliamento. Dieci le persone arrestate e 6 le denunciate, tutte originarie dell'Est Europa.

L'autista, si era fermato per riposare in un'area di sosta ad Arluno, uno dei caselli della A4 nella tratta tra Novara e Milano, e dormiva della cabina del suo Tir. Loro, la banda dei malviventi, hanno approfittato delle circostanza per fare sparire una buona parte del carico, 70.000 euro circa di valore, in capi di abbigliamento griffati. E' nata da questo episodio, avvenuto nell'agosto dello scorso anno l' operazione di polizia giudiziaria che ha posto fine alla attivita' di una vera e propria banda di ladri, all'opera lungo le principali arterie dell'hinterland milanese e dell'Autostrada A4 Torino - Milano.Le indagini, mirate all'identificazione dei criminali, sono state avviate dagli Agenti dell'Unita' di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Autostradale Novara Est, congiuntamente con le Squadre di P.G. della Sezione Polizia Stradale di Novara e del Compartimento Polizia Stradale di Milano. Complessivamente, come ha spiegato alla stampa il questore di Novara Rosanna Lavezzaro, sono state tratte in arresto, in flagranza di reato, 10 persone delle quali alcune, in seguito alle convalide degli arresti, sono state portate direttamente in carcere ed altre sono state sottoposte al regime degli arresti domiciliari; inoltre, sono state deferite in stato di liberta' all'Autorita' Giudiziaria di Milano altre 6 persone ritenute responsabili degli stessi reatiTutti i componenti della banda sono risultati essere originari dell'Est Europa; la maggior parte essere senza fissa dimora, mentre gli altri risultano essere residenti tra le Province di Milano e Novara.Sono stati sequestrati anche 7 veicoli utilizzati per commettere i reati.