Crolla controsoffitto in macelleria centro Milano, 4 feriti lievi

Un controsoffitto e' crollato questa mattina intorno alle 10.45 all'interno della storica macelleria Panzeri di piazza del Carmine, in zona Brera, pieno centro di Milano. Il negozio ha subito notevoli danni. Al momento del fatto all'interno c'erano parecchi clienti, di cui 4 sono rimasti feriti lievemente: si tratta di due donne, una di 42 anni e una di 71, e di due uomini, uno di 54 e uno di 67 anni. Due sono stati portati in ospedale, uno in codice giallo al Policlinico e uno in verde al Fatebenfratelli; un terzo ha avuto un malore per lo spavento. Sul posto, oltre alle ambulanze anche i vigili del fuoco.