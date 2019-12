Cronicità e malattie rare, Bolognini: "Fondamentale reinserimento nel lavoro"

Cronicità e malattie rare, Bolognini: "Obiettivo reinserimento nel lavoro"

Si è parlato anche di "Cronicità e malattie rare: il costo sociale" nel corso della prima giornata della nuova edizione di Italia direzione Nord, a Palazzo Stelline il 2 e 3 dicembre. A confrontarsi Stefano Bolognini Assessore alle Politiche Sociali Regione Lombardia, Rosaria Iardino Fondazione The Bridge, Antonio Vita Professore Ordinario Presidente del Corso di studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Brescia, Francesco Saverio Mennini Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Luigi Feliciani, Presidente ANMIL Bergamo, moderati da Adele Lapertosa Giornalista ANSA

Malattie croniche e rare, così Bolognini: “Puntiamo sull'inserimento lavorativo dei malati”. Secondo delle recenti indagini, le persone con malattie croniche e rare e i loro familiari devono far fronte a un vero e proprio investimento in termini di tempo e risorse economiche, stiamo parlando di importi che vanno da un minimo di 220 euro a un massimo di 43.000 euro a seconda della gravità della propria condizione. Un range molto ampio che testimonia come la spesa possa diventare davvero ingente. Nonostante sia rilevante studiare i costi sanitari diretti sostenuti per le malattie rare, i costi sociali sono ancora più alti, a causa della perdita di produttività nel lavoro e delle cure.

In Lombardia le malattie croniche pesano per il 70% della spesa sanitaria lombarda e colpiscono il 30% della popolazione regionale. Le malattie rare invece rappresentano 1,2% della spesa complessiva sanitaria lombarda. Cifre importanti, destinate tra l’altro a crescere nei prossimi anni. Molto è stato fatto proprio su questo fronte e molto c’è ancora da fare. Come ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini, grandi sforzi sono stati fatti da Regione Lombardia per sostenere i pazienti nella prevenzione e nella cura, aiutando i malati cronici anche a inserirsi nel mondo del lavoro, perché le ripercussioni di queste malattie riguardano sia l’aspetto psicofisico sia quello sociale. “L’inserimento lavorativo è un aspetto fondamentale. Da un lato è terapeutico per i malati dal momento che dà loro motivazione. Dall’altro è un aiuto per le famiglie che devono sostenere costi altissimi”, ha sottolineato l’assessore Bolognini.