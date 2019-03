Cronicità, Regione Lombardia: "Grazie a banca dati cure migliori"

A Salute Direzione Nord è stato affrontato il tema della cronicità, al centro della riforma regionale lombarda, con focus sui modi per migliorare la gestione della presa in carico. Si sono confrontati sull’argomento: Luigi Cajazzo – direttore generale dell'Assessorato al Welfare Regione Lombardia, Francesco Ferri, presidente Lombardia Informatica, Annarosa Racca – presidente Federfarma Lombardia, Giovanni Corrao – professore Statistica Medica Università Studi Milano Bicocca, Ovidio Brignoli – Vicepresidente Simg, Società italiana di Medicina Generale e delle Cure primarie, Giovanni Apolone – Direttore scientifico IRCSS Istituto Nazionale Tumori Milano, Stefano Del Missier Direttore responsabile Italian Health Policy Brief.

Luigi Cajazzo, il direttore generale dell'Assessorato al Welfare Regione Lombardia, ha spiegato come Regione Lombardia sulle cronicità abbia fatto molto “Regione ha elaborato per i pazienti cronici dei set di riferimento. Siamo andati a vedere le prestazioni erogate e quali dovrebbero essere erogate. Lo scorso agosto è stata approvata una delibera che apre la possibilità di accedere a una preziosa banca dati per raccogliere informazioni sui malati cronici.” Più informazione, più conoscenza, maggiore efficacia dei trattamenti? Forse è proprio questa la strada perseguire, nonostante le difficoltà che si possono incontrare per via delle norme sulla tutela privacy, un ostacolo al fatto che i dati dei pazienti cronici possano girare.

Annarosa Racca sottolinea l’eccellenza del sistema sanitario ragionale e come le farmacie siano un primo punto di accesso per i pazienti e in Lombardia ci sono ben 3000 farmacie e quindi 3000 primi punti di accesso: “In questi anni tanto è stato fatto. In particolare, sulla prevenzione, abbiamo facilitato la reperibilità dei vaccini, aumentando la copertura. Stiamo fornendo screening all'avanguardia e abbiamo agevolato la capacità di effettuare le prenotazioni. Oggi il mondo della farmacia può e deve fare un passo avanti, al fianco del sistema sanitario, in modo da risultare sempre più efficaci e vicini ai pazienti.”