Books and Others, 27-29 settembre: libro d'arte e di cultura visiva



L'Istituto Contemporaneo per le Arti (ICA) prosegue l'indagine sui differenti linguaggi delle arti contemporanee e avvia un appuntamento annuale dedicato al libro d'arte e di cultura visiva: Books and Others, che si terrà a partire da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019, presso la sede dell'ICA di Milano, offrendo al visitatore una ricognizione sull'editoria d'arte italiana. La prima edizione di Books and Others è curata da un team composto da Chiara Costa, editor e storica dell'arte contemporanea, Giovanna Silva, fotografa e fondatrice della casa editrice Humboldt Books, Dallas, studio di progettazione grafica e creativa fondato da Francesco Valtolina e Kevin Pedron, e Alberto Salvadori, direttore Fondazione ICA Milano.



Nell'ambito di Books and Others, inoltre, una giuria di cinque esperti assegnerà un premio al migliore libro d'arte e cultura visiva pubblicato in Italia. I curatori - si legge in una nota dell'Istituto - hanno invitato circa trenta editori italiani attivi nell'ambito del contemporaneo a presentare per Books and Others un numero massimo di tre titoli ciascuno, scelti tra cataloghi di mostre, biografie di artisti, saggi e libri d'artista pubblicati nel 2018. I titoli proposti saranno esposti e consultabili dal pubblico al pianterreno della Fondazione, e successivamente, grazie alla donazione degli editori, entreranno a far parte della biblioteca di ICA che dall'autunno 2019 sarà a disposizione per la consultazione, lo studio e la ricerca.