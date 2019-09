Culturista 23enne di Varese trovato morto in albergo a Padova

Il giovane culturista Davide Pozzi, 23 anni, di Varese è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo a Padova dove si trovava perché avava partecipato a un concorso internazionale nel week-end. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da una donna che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, Il body builder era già morto. E' stata disposta l’autopsia per verificare le cause del decesso. Il ragazzo, un tempo tesserato nell’Atletica Gavirate, lavorava come addetto alla sicurezza nei locali e faceva il personal trainer.