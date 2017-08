Digital business

CUOA Business School: "capitale umano, una marcia in più per crescere"



La centralità della persona e l’importanza della formazione al centro dell’evento "Eccellenza in movimento", organizzato da CUOA Business School insieme a GLS Enterprise. “Il tema della valorizzazione delle risorse umane accomuna GLS e CUOA– commenta Giuseppe Caldiera, Direttore Generale di CUOA Business School – Come facciamo con GLS, lavoriamo quotidianamente al fianco delle imprese per la progettazione dei nostri percorsi formativi, sia a catalogo che su misura, nella profonda convinzione che la cura delle persone e delle loro competenze sia la vera leva di differenziazione e di vantaggio competitivo per le nostre aziende.



Nel 2017 ricorrono i 60 anni di attività del CUOA e, fedeli allo spirito costitutivo della scuola, anche oggi vogliamo essere una “casa” per le persone che sentono il bisogno di aggiornare e rafforzare le proprie abilità, e per le imprese, che hanno compreso l’importanza di mettere al centro della propria strategia la persona e la sua crescita”.



“GLS crede nella formazione. Ogni 100 ore di lavoro dedichiamo 1 ora alla formazione, per noi la centralità della persona è tutto – spiega Simone Vicentini, General Manager di GLS Enterprise - Lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze è per noi uno degli obiettivi principali. Abbiamo organizzato questa serata con il CUOA, che è nostro partner in questo percorso, perché desideriamo stimolare i nostri fornitori a seguire lo stesso percorso. Crediamo che la vera sfida del futuro per noi, come per ogni azienda, sia l’investimento coerente e costante nelle proprie persone, cui viene richiesta sempre maggiore specializzazione e di cui dobbiamo avere cura. Vogliamo mettere a disposizione di chi lavora con noi partner che in questo senso ci aiutino a creare un patrimonio di competenze e conoscenze comune, per migliorare il nostro lavoro e il lavoro delle aziende che collaborano con noi”. “Stiamo crescendo – conclude Simone Vicentini – acquisendo nuove quote di mercato e lavorando sulla qualità del servizio. Crediamo nella sostenibilità e nell’importanza di operare con il minor impatto ecologico e con la massima sicurezza per i nostri autisti in movimento. Ringrazio i nostri partner per il contributo concreto che portano ogni giorno a sostegno dei nostri obiettivi e insieme al CUOA rinnoviamo l’invito a investire sulle persone come vera leva per fare la differenza”.