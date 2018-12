Cura per il diabete, il medico Fiorina: "Sperimentazione al via nel 2021"

Cura per il diabete, sperimentazione al via nel 2021

Un medico di origine bergamasca, Paolo Fiorina, dichiara di essere vicino a trovare una cura per il diabete di tipo 1, cura per la quale la sperimentazione dovrebbe partire nel 2021. Docente ad Harvard e a Milano, oltre che direttore del Centro di ricerca internazionale sul Diabete di Tipo 1 e del reparto di Endocrinologia e della Diabetologia del Fatebenefratelli Sacco di Milano, Fiorina è da poco stato eletto presidente della Società italiana di Diabetologia della Lombardia, ed ha fondato due start-up specializzate nella tecnologia applicata alla ricerca in biologia. Due biotech che insieme hanno raccolto finanziamenti per diverse decine di milioni. Intervistato dall'Eco di Bergamo, ha dichiarato in merito alle sue scoperte sul diabete di tipo 1: "La prima riguarda un ormone, l’IGFBP3 o enterostaminina. Ho dimostrato che nel paziente diabetico aumenta in maniera importante, provocando danni all’intestino. Per impedirlo, ho creato una serie di inibitori di questo ormone e messo a punto un farmaco. Dal brevetto è nata Enthera, una società di biotecnologia che porterà a breve questo farmaco in clinica per curare le complicanze legate al diabete, ma anche alcune malattie intestinali quali la colite ulcerosa e la malattia di Crohn".

La ricerca è stata sviluppata assieme all'équipe del Centro di ricerca pediatrica "Romeo ed Enrica Invernizzi" dell'Università Statale di Milano. Altri due anni per mettere a punto gli ultimi passaggi pre clinici, con la sperimentazione che dovrebbe quindi partire nel 2021. Fiorina e la sua equipe sono al lavoro anche sull'ormone IGFBP3, che ha un ruolo nell'insorgenza del diabete e per il quale il medico ha creato una serie di inibitori per bloccarne gli effetti.