Curva Nord, No del Comune alla festa dei 50 anni ai Giardini Montanelli

Niente festa della Curva Nord dell'Inter ai Giardini Montanelli. Le celebrazioni per i 50 anni del gruppo organizzato si sarebbero dovute tenere il 30 giugo ma il Comitato interassessorile del Comune ha risposto no ai rappresentanti della Curva. C'era stato un primo via libera il 13 maggio, ma il sopralluogo del 4 giugno ha portato a considerare più nello specifico alcuni aspetti relativi all'applicazione delle norme di safety e security.

"È emerso – si legge – che durante lo svolgimento dell’evento avrebbero dovuto essere parzialmente chiusi i cancelli di ingressi al parco e presidiati da personale dell’organizzazione munito di metal detector. Un aspetto in contrasto con le prescrizioni dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo urbano, per cui gli eventi non devono arrecare disturbo ai frequentatori dei giardini". A preoccupare, anche il numero di potenziali partecipanti. Gli organizzatori, come riferisce il quotidiano Il Giorno, non l'avrebbero presa bene ed hanno bocciato le due ipotesi di location alternativa, Arena Civica o Stadio Meazza.