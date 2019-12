Cusago, finisce con l'auto in un canale, muore 40enne

Grave incidente nella notte a Cusago (MI). Un uomo di 40 anni è finito fuori strada con la sua vettura, dentro un canale pieno d'acqua. Il 40enne, soccorso verso le 2.45 in via Europa all'altezza del civico 85, è morto all'alba al Policlinico di Milano, dove era stato trasportato dal 118 in condizioni disperate. via Europa . I pompieri hanno esptratto l'uomo dall'abitacolo, ma nonostante sista stato immediatamente soccorso, l'uomo è deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale.