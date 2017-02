Cybersecurity: nasce la piattaforma Bicocca-Consilium

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Ufficializzata oggi la sigla tra BIS Lab - Università Milano - Bicocca e Consilium Comunicazione, il protocollo d’intesa nel quale l’obiettivo è gestire una serie di attività congiunte tra le due strutture. Dalla sicurezza digitale alle piattaforme informative complesse, per arrivare alla gestione dei Partner. Una iniziativa volta a fronteggiare la minaccia digitale ma non solo, un supporto concreto a tutte le organizzazioni che vogliono disporre di un checkup super partes. La missione si spinge anche alle certificazioni, ad esempio, per predisporsi rispetto alla normativa in materia di sicurezza e problematiche cyber in vigore dai primi mesi del 2018. Inoltre riveste un capitolo d’interesse per il laboratorio operare sulle piattaforme di informazione per le imprese, in un mondo dove big data e complessità hanno reso le tradizionali visure di informazione commerciale oramai obsolete. Da qui l’offerta di servizi “soft power information”, ovvero la frontiera di analisi reputazionale, di profilo e di tutte le correlazioni utili a far prendere decisioni corrette. La collaborazione ha poi un nodo importante con lo studio, la ricerca e la gestione di partner idonei al laboratorio.

La stessa Consilium sarà così parte determinante nello sviluppo non solo delle attività sul mercato ma anche nelle relazioni con partner, un motore esterno connesso al percorso di BIS Lab. BIS-Lab Università Bicocca Milano - BiS Lab è l’organismo operativo super partes “aperto” al mondo istituzionale, alle imprese, ai professionisti che intendono verificare, capire, e risolvere problematiche di sicurezza con i loro risvolti legali. E’ anche un ambiente capace di analizzare l’informazione ed offrire quadri utili alle scelte decisionali. L’unicità di BiS Lab è quella di unire le competenze di due avanzati dipartimenti: Informatica e Giurisprudenza, così da rispondere alle nuove sfide di sicurezza con un uso corretto della rete sia dal punto di vista tecnologico che giuridico, pensando software e policy in grado di essere usate semplicemente ed in modo efficace. Un importante punto di riferimento per un tema particolarmente delicato e strategico per ogni organizzazione.