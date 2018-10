Da chiesa a moschea, Gori: "Clamoroso autogol di Regione e Lega"

Da chiesa a moschea, Gori: "Clamoroso autogol di Regione"

"Chiariamolo bene, perche' c'e' qualcuno che prova a intorbidare le acque: e' Regione Lombardia, la Regione guidata dalla Lega, ad aver messo all'asta la chiesa degli ex Ospedali Riuniti attraverso la sua Azienda Ospedaliera. Per 400 mila euro, come un immobile qualsiasi". A scriverlo sul suo profilo Facebook e' il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori , riferendosi alla chiesa degli ex Ospedali Riuniti, messa all'asta dall'Asst Papa Giovanni XXIII, e che si e' aggiudicata l'Associazione musulmani. "Il Comune di Bergamo - ha aggiunto Gori - nulla c'entra ne' nulla sapeva, di quest'asta. E' la Regione leghista ad aver del tutto trascurato - anzi, calpestato - il valore spirituale, simbolico, affettivo, di quel luogo. E' la Regione leghista, la stessa che da anni nega il diritto costituzionale di tutte le religioni a disporre di dignitosi luoghi di culto, la Regione che attraverso l'assurda legge "anti moschee" costringe i fedeli musulmani a pregare clandestinamente negli scantinati, a segnare questo clamoroso autogol: riuscire a vendere l'ex chiesina dei frati cappuccini alla comunita' musulmana e' una nemesi persino difficile da immaginare".

Il sindaco di Bergamo ha spiegato: "Capisco lo sconcerto dei miei concittadini. Lo dico pero' chiaro: a scandalizzarmi non e' tanto che una chiesa cristiana possa ospitare una moschea - in Siria e in Iraq accade in questi mesi che le moschee si trasformino in chiese cristiane, e paradossalmente l'imprevisto esito dell'asta fa almeno salvo il valore sacro del luogo, ben piu' che se fosse stato trasformato in un luogo di commercio o in un magazzino - quanto la negazione di una storia, l'indifferenza che tratta una chiesa alla stessa stregua di un garage. Questo mi colpisce". Per Gori "i nemici della cristianita' non sono i musulmani, ma coloro che hanno smarrito qualunque senso della spiritualita', della sua rilevanza nella nostra vita.Detto questo, oggi incontrero' i rappresentanti della comunita' cristiano-ortodossa rumena, che da alcuni anni avevano fatto della chiesina degli ex Ospedali Riuniti la propria "casa" e che ieri, inaspettatamente, hanno visto la loro offerta superata da quella della comunita' islamica. Neanche i cristiani ortodossi possono costruire la propria chiesa, perche' l'assurda legge urbanistica di Regione Lombardia lo impedisce anche a loro (e ad ogni culto, pur di ostacolare i musulmani). Ma non resteranno a piedi. Il Comune di Bergamo dara' loro, da subito, uno spazio adeguato".

All'apertura delle buste delle offerte per acquisire la cappella degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, l'Associazione musulmana e' risultata vincitrice, ma ora andra' verificata la correttezza dei requisiti. E' quanto riferisce all'Agi l'Asst Papa Giovanni XXIII. Dopo l'apertura delle buste, fanno sapere dall'istituto ospedaliero, bisogna infatti verificare gli adempimenti previsti e la conformita' con il codice degli appalti, come sempre avviene quando viene venduto un bene pubblico.