Bambino muore in un incendio a Sabbioneta: arrestato il padre

Muore a 11 anni in un incendio: arrestato il padre

Morto a 11 anni mentre la sua casa andava a fuoco, probabilmente incendiata dal padre. La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Sabbioneta, in provincia di Mantova. I carabinieri hanno bloccato il padre del piccolo, che al momento si trova in caserma a Casalmaggiore (Mantova). L'uomo, che oggi si trovava in casa con il ragazzino, è destinatario di un provvedimento di allontanamento e di non avvicinamento alla casa della sua famiglia, per episodi di maltrattamento.

Molto probabilmente è stato proprio lui ad appiccare l'incendio alla loro casa, ma gli accertamenti dei carabinieri di Mantova sono ancora in corso e non è escluso che si sia trattato anche di un incidente. Di certo, spiegano dal comando provinciale guidato dal colonnello Fabio Federici, l'uomo è scappato subito dopo l'incendio, speronando l'auto della moglie sul suo Ford Transit.

Dopo qualche ora, è stato rintracciato dalla polizia stradale e portato in caserma. I vigili del fuoco e i soccorsi sono arrivati intorno alle 17 nell'abitazione ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Il provvedimento che vietava all'uomo l'avvicinamento alla casa era stato disposto dal giudice solo quattro giorni fa.