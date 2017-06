Da luglio a Milano bike sharing free floating: il parcheggio è libero

Bike sharing Milano

Dal 5 luglio a Milano sara' possibile avviare il 'bike sharing free floating', ovvero a flusso libero, senza parcheggi o stazioni di scambio. Sono state definite oggi dall'amministrazione comunale- si spiega in una nota di Palazzo Marino - le caratteristiche che dovranno avere le biciclette in condivisione prive di stalli che presteranno servizio in citta' affiancandosi alle 4.650 bici gia' presenti per dare ulteriore impulso all'uso delle due ruote e alla mobilita' sostenibile e condivisa. Le aziende interessate a fare 'bike sharing free floating' potranno partecipare alla manifestazione di interesse che sara' pubblicata nei prossimi giorni sul sito del Comune, dando il via alla sperimentazione di tre anni per una flotta massima complessiva di tutti gli operatori di 12.000 biciclette. Ogni 5 del mese una commissione di valutazione prendera' in esame le richieste pervenute dalle aziende interessate e gia' il 5 luglio sara' possibile avere i primi operatori, si sostiene.

Il servizio dovra' essere assicurato 24 ore su 24 tutti i giorni per la durata complessiva della sperimentazione; le biciclette in servizio non potranno essere meno del 90% della flotta disponibile composta da un minimo di 1.000 e da un massimo di 4.000 veicoli per operatore. Le biciclette devono essere disponibili su tutto il territorio di Milano secondo la modalita' 'one way', ovvero la possibilita' di rilasciare la bicicletta in un punto diverso da quello di prelievo. Sara' anche possibile per il gestore prestare lo stesso servizio nei Comuni confinanti. La ricollocazione dei veicoli da parte del gestore sara' svolta esclusivamente con veicoli elettrici o dotati della piu' alta classe ambientale. Il sistema di gestione sara' completamente automatizzato per l'utente che visualizzera' le biciclette disponibili, potra' prenotarle, sbloccarle/bloccarle, pagare e segnalare guasti tramite una applicazione per smartphone.

La bicicletta avra' un sistema gps integrato per la localizzazione durante l'utilizzo e, in caso di furto, un sistema di bloccaggio/sbloccaggio attivabile da remoto tramite app concepito in modo che la bicicletta possa essere parcheggiata senza essere legata a un supporto. Il mezzo potra' essere utilizzato senza limiti di tempo. Definite nel dettaglio anche le caratteristiche del veicolo. Le biciclette devono pesare al massimo 30 chili, avere un telaio resistente all'uso intensivo e alle intemperie ed essere riconoscibili rispetto alle biciclette commerciali e di altri servizi analoghi con, ben visibile, il logo del Comune di Milano. La bicicletta deve essere dotata di cambio con almeno 3 velocita', faro anteriore e posteriore che si accende in automatico all'avvio del noleggio e almeno 3 minuti dopo la chiusura, catarifrangenti sui pedali e sul parafango posteriore e un sistema di segnalazione acustica sul manubrio dove deve trovare posto anche il cestino. Pedali antiscivolo, parafanghi, ruote con diametro minimo di 24'' e massimo di 27,5'', freni "v-brake", a tamburo oppure a disco, e un cavalletto, completano la dotazione. In tema di sicurezza cavi e componenti devono essere incorporati nel telaio per minimizzare le manomissioni e cosi' anche mozzi e i dadi devono poter essere aperti con chiavi esclusive per evitare furti dei singoli pezzi. Sul telaio deve essere indicato in modo evidente e permanente il nome del produttore della bicicletta.

Il "bike sharing free floating" potra' avere anche veicoli a pedalata a batteria o con sistema "smart wheel" con la possibilita' per l'utente di attivare/disattivare il motore elettrico quando non lo desidera. La ricarica della batteria all'80% della capacita' deve avvenire entro 4 ore al massimo e la stessa deve essere a litio di alta qualita' e senza piombo. La ricarica, a cura del gestore, deve avvenire in luoghi predefiniti. Tutti gli operatori del "bike sharing free floating" dovranno garantire l'interoperabilita' con il trasporto pubblico se il Comune si dotera' di sistemi per la condivisione di titoli di viaggio e abbonamenti; inoltre dovranno versare a titolo forfettario 30,00 euro a veicolo, tranne che per le bici a pedalata assistita, per l'utilizzo del suolo comunale.