Da San Siro all'Ucraina: riecco le bandiere rossonere Shevchenko e Tassotti

di Lorenzo Zacchetti

Da San Siro a Marassi: un viaggio breve ma doveroso, per stare al fianco della nazionale azzurra che, in occasione dell'amichevole con l'Ucraina, renderà omaggio alla città di Genova, ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi dello scorso ferragosto.

Sarà un momento di grande emozione per tutti e in particolare per chi a Genova ha legato la propria carriera: da Criscito a Perin, da Caprari a Romagnoli, fino al c.t. Mancini, che in coppia con Vialli ha scritto le pagine più belle della storia sampdoriana.

È una vecchia conoscenza del calcio italiano anche il c.t. ucraino, nonché già idolo dei tifosi milanisti Andryi Shevchenko. Dopo aver tentato l'avventura politica, senza però ottenere grandi riscontri elettorali, l'ex numero 7 rossonero è diventato allenatore della nazionale nel luglio 2016, a seguito degli Europei nei quali la squadra guidata da Fomenko aveva avuto un bilancio disastroso: tre sconfitte e zero gol segnati.

Accanto a sé, Sheva ha voluto un'altra bandiera milanista come Mauro Tassotti. Proprio per seguirlo in questa avventura, l'amatissimo “Tasso” ha messo fine a una militanza rossonera durata 36 anni consecutivi: i primi 17 da calciatore e i successivi 19 tra panchina e tribuna. Si può a buona ragione dire che Tassotti sia stato “il numero 2” del Milan per eccellenza: era la maglia che indossava da giocatore, terzino destro nella granitica difesa che annoverava anche Costacurta, Baresi e Maldini, ed è stato poi il ruolo che ha magistralmente interpretato come viceallenatore.

Dopo gli inizi alla guida della Primavera rossonera, Tassotti è approdato in prima squadra come secondo di Zaccheroni e ha mantenuto la sua posizione nonostante l'alternanza di sei diverse guide tecniche: Cesare Maldini, Ancelotti, Leonardo, Allegri, Seedorf e Pippo Inzaghi hanno beneficiato della sua esperienza. Sinisa Mihaijlovic invece ha preferito affidarsi al suo staff e Tassotti è stato quindi destinato al ruolo di osservatore. Con la società che stava cambiando, la chiamata di Sheva è arrivata al momento giusto per scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia sportiva.

Nonostante il flop in politica, Shevchenko è di gran lunga il più popolare degli sportivi ucraini. Oltre ai trofei vinti col Milan (Champions, Supercoppa Europea, Scudetto, Supercoppa Italiana e Coppa Italia), il Pallone d'Oro 2004 vanta anche il record di gol segnati con la nazionale (48) e in quanto a presenze (111) è secondo solo a Tymoschuk.

Entrambi, Sheva e Tymoschuk, erano in campo anche nei quarti di finale del mondiale 2006, quando l'Italia vinse 3-0 con due gol di Toni e uno del futuro milanista Zambrotta, proseguendo la strada che l'avrebbe portata alla vittoria del titolo iridato.

Se in panchina l'Ucraina ha scelto di affidarsi a una vera e propria icona nazionale, per le divise si è rivolta agli spagnoli di Joma. Dal marzo 2017 l'azienda che già forniva le maglie a Bulgaria e Romania è diventata partner anche della squadra dell'est, per la quale ha realizzato una casacca molto legata ai simboli della tradizione. Oltre al classico giallo con inserti azzurri, la grafica riprende un'orlatura ispirata agli abiti del folklore locale.

Dal punto di vista tecnico, le fibre in poliestere Interlock garantiscono elasticità e resistenza, mentre il brevetto Dry Mx consente un'ottima traspirazione, grazie a una particolare selezione di fibre che aiutano a prevenire il raffreddamento una volta terminato lo sforzo. Nelle aree di maggiore sudorazione si innesta un tessuto in poliestere con Micro-Mesh, tecnologia che favorisce l'evaporazione del sudore mantenendo il corpo asciutto.

Joma è partner anche di diversi club italiani: Atalanta, Sampdoria, Empoli, Trapani, Taranto, Monopoli, Pordenone e Virtus Francavilla.

Mondiali 2006 – quarti di finale

Amburgo, 30-6-06

ITALIA-UCRAINA 3-0

Gol: 6° Zambrotta, 59° e 69° Toni

Italia: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Grosso; Camoranesi (67° Oddo), Gattuso (77° Zaccardo), Pirlo (67° Barone), Perrotta; Totti, Toni. All. Lippi

Ucraina: Shovkovskyi; Gusev, Rusol (46° Vaschuk), Sviderskyi (19° Vorobey), Nesmachnyi; Husin, Shelayev, Tymoschuk, Kalinichenko; Milevskyy (71° Byelik), Shevchenko. All. Blochin

Arbitro: De Bleeckere (Belgio)

GUARDA IL VIDEO DELLA PARTITA: