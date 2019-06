Da Toti anche il cerchio magico. L'ultima tentazione di Arcore. Inside

di Fabio Massa

Ormai mancano 20 giorni, più o meno. Per il Brancaccio e la sfida di Giovanni Toti a Forza Italia, in Forza Italia. Per adesso incita i suoi all'assalto, a provare a espugnare una fortezza che pare vicina a cadere. Un po' come l'altro Toti, Enrico, quello da cui prende il nome il sottomarino. Che incoraggiò i suoi in una battaglia dalle parti di Monfalcone. La vera domanda che si pongono tutti è una sola: quanti saranno nel teatro romano il 6 luglio? Secondo i fedelissimi del governatore ligure, in base a quanto raccolto da Affaritaliani.it Milano, tanti. Tantissimi. Di più collegati con le varie dirette. Altri che andranno a rifugiarsi in posti magari nascosti, ma che ci saranno. C'è chi giura che anche qualcuno del cerchio magico di Arcore sarà presente. Grande colpo di teatro del maestro Berlusconi per mettere il cappello a una iniziativa contro di lui? O tradimento del fondatore, ormai asserragliato ad Arcore? Difficile dirlo, per adesso. Di certo a Giovanni Toti guardano tutti con interesse. Matteo Salvini oggi è negli States a capire se può far cadere il governo con la benedizione di Trump ma ha già detto che al Brancaccio non ci sarà, perché lui non partecipa alle manifestazioni di altri partiti. E ai tantissimi parlamentari, molti dei quali berluscones, la totalità di quelli che aderirà alla svolta totiana, ha fatto dire che nella Lega non c'è posto per nessuno di loro. Quando il timing è tutto: l'unica che è riuscita a passare - e non senza problemi - è stata Silvia Sardone. Ma lei è stata letteralmente presa a ceffoni in Forza Italia, malgrado fosse recordwoman di preferenze in Regione. E' passata e si è riconfermata leader di voti anche alle Europee. Tutti gli altri, che hanno traccheggiato, rimangono nel guado, al Brancaccio.

