Da Unicredit a Falck Renewables: ecco gli affari a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Unicredit starebbe studiando la cessione di asset in Austria. Lo riferisce Il Sole24Ore. Nel mirino ci sarebbe la divisione carte di credito della controllata Bank Austria. Il gruppo, tramite l'advisor Hsbc, avrebbe iniziato a contattare potenziali pretendenti interessati all'acquisto di Card Complete Service Bank, realtà valutata circa 400 milioni di euro. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Banco Bpm cede a Elliott e Credito Fondiario un portafoglio di sofferenze per un ammontare nominale complessivo di 7,8 miliardi di euro. Questa operazione permetterà alla banca di ridurre l'ammontare del portafoglio a 7 miliardi. Nell'ambito dell'operazione di cessione delle sofferenze, ci sarà la creazione di una piattaforma che si occuperà della gestione del portafoglio ceduto nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha presentato il nuovo piano industriale. Gli obiettivi consolidati per l’anno in corso sono stati rivisti al rialzo: Ebitda a 184 milioni di euro, utile netto a 34 milioni di euro, posizione finanziaria netta a 555 milioni di euro. È stato anche proposto un dividendo di 6,3 centesimi di euro per il 2018, in aumento dell’8,6% rispetto al precedente target. Vai su Websimaction per ulteriori dettagli

Banca Sistema, istituto specializzato nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione e la cessione del quinto dello stipendio (CdQS), è un titolo da monitorare con attenzione. Un articolo de Il Sole24Ore mette in evidenza le modifiche apportate dall’Europa, che avranno effetti positivi sul settore del CdQS. Grazie alla nuova disciplina la società prevede di anticipate il raggiungimento degli obiettivi di Piano. Leggi l’articolo su Websimaction

Aedes, gruppo attivo negli investimenti immobiliari, sotto i riflettori. È stato stipulato l'atto di scissione parziale proporzionale di Aedes SIIQ a favore di Sedea SIIQ, società beneficiaria. L'efficacia della scissione è subordinata ad alcune condizioni, come l'ammissione delle azioni della beneficiaria al mercato telematico azionario e il nulla osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione da parte della Consob. Clicca qui per approfondire