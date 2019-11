Dal 18 novembre al via la terza edizione della Milano Music Week

Si apre nel segno dell’internazionalità la terza edizione della Milano Music Week, la settimana interamente dedicata al mondo musicale in programma dal 18 al 24 novembre, che quest’anno vede ancora più forte la vocazione di Milano quale Music City aperta e cosmopolita. Dalla Finlandia al Giappone, dal Brasile al Senegal, dalla Bielorussia al Ghana, passando tra gli altri per Spagna, Slovenia, Romania, UK, Cina, Canada e Stati Uniti, saranno infatti oltre 250 gli artisti provenienti da 33 diversi Paesi e 5 continenti, insieme ai maggiori protagonisti dell’industria musicale, tra 90 location e circa 300 eventi in città, a comporre un palinsesto ricchissimo di novità e appuntamenti con 117 live, 41 dj set, 125 incontri e workshop di formazione, 2 importanti premi e 6 mostre.Promossa da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), con il patrocinio del MiBACT Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, MMW nasce come racconto dell’industria musicale a 360°, ponendo la musica e tutta la sua filiera al centro, attraverso i tanti attori che ne fanno parte, attivi durante l’intero anno, e in questa settimana pronti a raccontarsi e a svelare i propri luoghi del ‘fare musica’ a curiosi e appassionati.Alla sua terza edizione Milano Music Week conferma il suo ruolo di importante vetrina per la musica. Saranno infatti tanti i grandi nomi italiani, noti in tutto il mondo, che hanno scelto di partecipare all’iniziativa per presentare al pubblico i nuovi progetti o per esibirsi dal vivo: J-AX, Tiziano Ferro, Piero Pelù, Niccolò Fabi, Francesco Guccini e Mauro Pagani, Arisa, Ivano Fossati, Levante, Gianna Nannini, BOOSTA, Elio e le Storie Tese, Antonella Ruggiero, Daniele Silvestri, i SELTON, per citarne alcuni. Una proposta sempre più ampia e diversificata, che va dalle voci storiche e autori capisaldi della musica del nostro Paese fino a giovanissime promesse come i Minis, la rock band torinese under 16.Nomi importanti e di richiamo anche fra gli artisti internazionali: KAZU, CHARLI XCX, GRETA VAN FLEET, Godspeed You! Black Emperor, Luka Šulić, OF MONSTERS AND MEN, Yola.“Music lives here”: i dati lo confermano, la musica abita qui. La Lombardia detiene infatti ancora una volta il primato di regione regina della musica con il 20,3% delle imprese del settore (dato Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi), mentre Milano continua a rafforzare il suo il ruolo di Music City italiana in espansione, con oltre 2.700 eventi all’anno e un volume d’affari per concerti di circa 49 milioni di euro (dato SIAE 2018), 950 imprese in costante crescita (in aumento dello 0,2% nell’ultimo anno, +4,3% in cinque anni e pari al 9,6% del totale nazionale), circa 7.000 addetti che operano nel settore (6.964, pari al 13% a livello nazionale).

“Sarà una settimana di eventi, concerti, incontri, mostre, workshop, momenti di formazione e di discussione in una delle capitali della musica nel mondo. A Milano arriveranno artisti di ogni generazione provenienti da tutti i continenti, oltre a esperti e professionisti dell’intera filiera musicale, perché come recita l’edizione di quest’anno la musica abita qui, Music lives here”. Lo afferma Luca de Gennaro, curatore della Milano Music Week e Vice Presidente Talent & Music di Viacom International Media Networks.Il giorno di apertura della Milano Music Week, lunedì 18 novembre, prenderà avvio al Piccolo Teatro con Milano Sanremo: una conversazione speciale con Amadeus, da poco nominato nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, per raccontare su invito di AFI, FIMI, PMI alcune novità della prossima edizione della più importante manifestazione dedicata alla canzone italiana. A celebrare l’inizio della Milano Music Week 2019 sarà a seguire, alle ore 12.30 in via Dante, l’inaugurazione di “Music Lives Here. La musica dal vivo a Milano nelle immagini di Francesco Prandoni e Sergione Infuso”, una mostra fotografica - a cura di Luca de Gennaro e realizzata in collaborazione con SEAT, casa automobilistica di Barcellona - che, attraverso 24 straordinari scatti di due importanti fotografi del settore, trasmette le emozioni dei grandi concerti nei luoghi più iconici della città, dedicati alla musica.“L’opportunità di un mercato globale per la musica italiana”, sarà invece il titolo dell’incontro istituzionale inaugurale, a cura dei promotori della Milano Music Week, in programma a Palazzo Reale alle ore 17 per aprire la settimana dedicata alla filiera e ai suoi principali attori.Alle ore 21.00 al Teatro dal Verme torna, per il terzo anno consecutivo, l’evento di apertura organizzato da Viacom Italia, main partner della Milano Music Week. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, quest’anno l’appuntamento sarà con VH1 Storytellers J-AX: il format di Viacom International Media Networks e VH1 che permette agli artisti di mettersi a nudo e raccontarsi in musica e parole. L’ospite di questa edizione sarà J-AX, autore icona di più di una generazione, pronto a raccontare la genesi delle sue canzoni e a esibirsi in un’inedita versione nello spettacolo che diventerà uno show televisivo trasmesso a dicembre sui canali di Viacom Italia.

Grazie al consolidato appuntamento MMW Incontra - format ideato da Milano Music Week -, per tutta la settimana il pubblico avrà l’opportunità di scoprire, attraverso incontri unici, la musica e gli aneddoti più curiosi della carriera e della vita di straordinari artisti come Tiziano Ferro che, dopo tre anni, torna sulle scene con un nuovo album di inediti “ACCETTO MIRACOLI” (su etichetta Virgin Records - Universal Music Italia); Piero Pelù, in pausa dai suoi Litfiba, in tournée in tutta Italia con “Benvenuto al mondo tour”; Niccolò Fabi racconterà il nuovo disco “Tradizione e Tradimento” (Polydor – Universal Music Italia) grazie al quale ancora una volta dà dimostrazione della sua libertà artistica e si conferma uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano; Francesco Guccini che, insieme a Mauro Pagani, presenta per la prima volta al pubblico il suo grande progetto discografico “Note di viaggio – capitolo 1: venite avanti” (BMG). E ancora, Ivano Fossati in uscita con un disco di undici inediti insieme alla voce straordinaria di Mina; Levante che si esibirà in uno straordinario live con il suo nuovo album “MAGMAMEMORIA” e Gianna Nannini, da poco tornata sulle scene con il nuovo album “La differenza” (Sony Music). Tanti anche i momenti di formazione e apprendimento con esperti del settore. Alla sua quinta edizione, Linecheck Music Meeting & Festival, main content partner della Milano Music Week, si conferma punto di riferimento per i professionisti dell’industria musicale, con sei giorni di incontri e concerti per esplorare i futuri possibili della musica: attesi oltre 2.000 delegati da tutto il mondo, per oltre 70 incontri tematici.Milano Music Week vivrà in tantissimi luoghi della città dove ogni giorno si produce cultura e intrattenimento: club, teatri, università, scuole professionali, studi di registrazione, case discografiche, locali, luoghi non convenzionali dove si suonerà e si parlerà di musica. Quest’anno in particolare MMW avrà una “casa speciale” nel centro di Milano per godere di una vista privilegiata sulla music city: la splendida Terrazza Martini. Da qui, agli ultimi piani del grattacielo di piazza Diaz, sarà infatti possibile assistere a incontri, panel e dj set mentre RTL 102.5, media partner dell’iniziativa, per tutta la settimana realizzerà collegamenti in diretta e interviste ai principali protagonisti della MMW. Altri due importanti luoghi saranno al centro della terza edizione della Milano Music Week: la Casa degli Artisti si trasformerà in “Casa Doc”, per raccontare attraverso panel e showcase tutte le novità che Doc e KeepOn Live hanno messo a disposizione degli addetti ai lavori in Italia e all’estero; la Palazzina Liberty diventerà invece la casa A.F.I. - Associazione dei Fonografici Italiani - con diversi appuntamenti dedicati al mondo dei produttori discografici indipendenti. Anche BASE Milano, hub creativo di contaminazione culturale, sarà uno dei luoghi rappresentativi della MMW ospitando diversi incontri in cui verranno indagate tematiche di forte attualità come il dibattito sul biglietto nominale per i concerti (a cura di Assomusica), i diritti del mercato musicale nell’era del web (a cura di SIAE), come valorizzare la musica dal vivo attraverso le case history di Milano e Bologna a confronto (a cura del Comune di Milano, Comune di Bologna, FIPE e KeepOn), un workshop rivolto ai liceali incentrato sul valore della creatività e sui diritti dei suoi protagonisti (a cura di NUOVOIMAIE e EMCA), un panel sui temi della remunerazione nella nuova EU Digital Copyright Directive e della centralità della blockchain per l’industria musicale e un workshop dedicato alle dinamiche del marketing e della comunicazione social dell’industria discografica (entrambi a cura di FIMI). Due i premi importanti alla loro prima edizione che arricchiranno la MMW 2019. Sempre negli spazi dell’ex Ansaldo sarà assegnato “Music Making Prize” - promosso da PMI, AFI e FIMI, in collaborazione con Milano Music Week, Linecheck (event partner) e Rockol (media partner) - nato per valorizzare le diverse figure professionali attive nel mondo della discografia e per aprire la riflessione sull’innovazione della filiera musicale. A essere premiati saranno i professionisti coinvolti nella realizzazione di un progetto musicale discografico, valutato per le soluzioni originali, qualitative e di maggior impatto più che in una logica quantitativa che rispecchi i risultati delle vendite o degli ascolti in streaming. Mercoledì 20 novembre sarà invece presentato per la prima volta il “Premio del Libro Musicale”, kermesse voluta e coordinata dal noto produttore Stefano Senardi e organizzato in collaborazione con Accapiu. Testimone d’eccezione dell’evento di lancio sarà Klaus Voormann - storico collaboratore dei Beatles noto per aver realizzato il disegno di copertina dell’album “Revolver” e per il suo recente libro di illustrazioni “Birthday of an Icon: Revolver 50” - che, intervistato da Luca de Gennaro, racconterà al pubblico aneddoti e retroscena legati ad una carriera assolutamente straordinaria.Non mancheranno gli appuntamenti speciali come “Tutto l’amore che conta davvero”, la giornata dedicata a Mango per celebrare il suo talento unico e sfaccettato e avvicinare un pubblico sempre più ampio al suo mondo musicale e letterario. Nella suggestiva Sala della Balla del Castello Sforzesco di Milano, il fondatore dei Subsonica Davide Boosta Dileo si esibirà in anteprima esclusiva nel suo nuovo progetto solista “R-NASCIMENTO”, uno speciale concerto di musica classica ed elettronica in due atti. Il Party YO! MTV Raps presso il Teatro Principe avrà come protagonisti importanti artisti della scena rap italiana e sarà un’occasione unica per assaporare l’atmosfera dello storico programma del network che in primavera arriverà su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV), il brand più iconico e conosciuto di Viacom Italia. “Musica e parole per riflettere sul rapporto tra detenuti e figli” sarà invece il tema affrontato durante un evento speciale al Teatro del Carcere di Opera Milano con importanti ospiti come Alessandro Haber e Moni Ovadia e durante il quale sarà presentato “9 minuti 9”, il nuovo concept album del musicista e cantautore Domenico Fiumanò. Presso l’auditorium del Pio Albergo Trivulzio si terrà invece un concerto con alcuni ex detenuti del carcere di San Vittore che hanno trovato nella musica una meravigliosa via di integrazione, coinvolgimento, divertimento.SEAT, sponsor partner della Milano Music Week, pone la musica al centro della propria strategia e propone al pubblico il primo SEAT MUSIC TOUR, un’iniziativa musicale per offrire un “servizio culturale” alla scoperta dei luoghi musicalmente più significativi della città attraverso tre itinerari: cantautorato DOCG, Milano Trap Rap e Milano Pop Music. Grazie all’infotainement dell’auto, l’audioguida racconterà con parole e musica, storia e curiosità del genere prescelto.Confermano la loro presenza alla Milano Music Week in qualità di educational partners: CPM che propone una intera settimana di incontri, seminari, workshop, masterclass e live con professionisti e protagonisti della Musica; SAE Institute che, anche per questa edizione, apre la sede con incontri speciali per conoscere la scuola; Master In Comunicazione Musicale che organizza una serie di lezioni aperte per capire le professioni e l’industria della musica, raccontate in diretta dagli studenti di ALMED. Segnale di forza della manifestazione è anche il ritorno dei media partner che dalla prima edizione supportano la Milano Music Week quali Accordo, Billboard, Onstage, RTL 102.5, Spotify e Vevo ai quali quest’anno si aggiungono Radio Raheem che ogni mattina trasmetterà un “Morning Show” dedicato alla MMW e SOLO, la nuova piattaforma di distribuzione di contenuti per assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

MILANO MUSIC WEEK 2019 | 18 – 24 novembre 2019 www.milanomusicweek.it