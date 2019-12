Dal Miele Varesino al Buttafuoco Storico, a Natale 'Regalati la Lombardia'

Nell’ambito degli eventi promossi in occasione del Natale a Palazzo Lombardia, un gustosissimo spazio è in esposizione per l’iniziativa “Regalati la Lombardia”. Fino al 22 dicembre i produttori e i consorzi agroalimentari del territorio lombardo si alterneranno con prodotti tipici e degustazioni gratuite. Intorno alla pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto più grande di Milano, un igloo fa da scrigno alle eccellenze agroalimentari. Sarà possibile acquistare dei regali di Natale legati alla tradizione lombarda o degustare gratuitamente i prodotti dei Presidi Slow Food, Consorzio Volontario Vino Doc S. Colombano, Consorzio di Tutela Olio extravergine di oliva Garda Dop, Consorzio vini mantovani, Strada del Vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca, Assofloro Lombardia, Consorzio Vini Valcamonica, Consorzio Olio extravergine di oliva laghi lombardi Dop, Consorzio Stilter, Farmer Market Coldiretti, Strada dei vini e dei sapori della Valtellina, Distretto del vino di qualità dell’Oltrepo’ Pavese, Consorzio Club Buttafuoco Storico, Consorzio Qualità Milele Varesino Dop.

Orari e giorni di apertura: dal lunedì al venerdì 12:00- 19:00, sabato e domenica 10:00- 19:00.