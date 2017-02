Dall'Acqua nuovo segretario generale: arriva da Palermo. Anticipazione

Ormai è praticamente fatta per il nuovo segretario generale del Comune di Milano. Da rumors non confermati raccolti da Affaritaliani.it pare che il prescelto da Beppe Sala sia Fabrizio Dall'Acqua. Classe 1970, occupa analoga funzione al Comune di Palermo. Prima di tornare in Sicilia ha esercitato il ruolo di segretario e direttore generale anche nella bergamasca. Suo papà, Claudio Dall'Acqua, è stato un giudice molto stimato, che ha operato tra l'altro nell'ambito del processo Dell'Utri. La selezione avviata dal Comune di Milano ha visto presentarsi figure di primo piano da tutta Italia.

@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it